"Адские санкции" против России одобрены. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоносителей. Палата представителей одобрила его большинством.

При этом новые санкции не вступят в силу автоматически. Президент США может водить их по своему усмотрению, без согласования с Конгрессом. Ранее в Кремле заявили, что новый американский законопроект усложняет поиск мира на Украине.

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