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18 сентября, 18:15

Политика

Международный наблюдатель оценил организацию выборов в Москве

Международный наблюдатель оценил организацию выборов в Москве

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Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме

Независимый международный наблюдатель из Словакии Петер Марчек высоко оценил организацию выборов в Москве. Он отметил, что впервые наблюдает за голосованием в столице и обратил внимание на работу наблюдателей.

В Общественном штабе по наблюдению за выборами сообщили, что более 13 тысяч человек следят за происходящим на избирательных участках. Наблюдение продолжается и ночью, в том числе с помощью видеоцентра, где контролируют ситуацию на участках и работу с ящиками для голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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