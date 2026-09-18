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Новости

18 сентября, 13:30

Политика

Космонавты приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму с борта МКС

Космонавты приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму с борта МКС

Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

"Деньги 24": Трамп намерен подписать законопроект об "адских санкциях" против России

Памфилова сообщила о более чем 381 тысяче наблюдателей на выборах в Госдуму

Онлайн-голосование на выборах в Государственную думу открыто на сайте mos.ru

Полмиллиона избирателей проголосовали электронно на выборах в Москве за первый час

Избирательные участки будут открыты в регионах России три дня с 08:00 до 20:00

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва продлятся в России до 20 сентября

Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы с борта МКС. Они отметили, что участие в выборах дает возможность участвовать в управлении государством, а электронное голосование позволяет сделать это дистанционно.

В Москве голосование проходит на 1 443 избирательных участках, также жители могут проголосовать дистанционно. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что за ходом выборов по всей стране будут следить более 381 тысячи наблюдателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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