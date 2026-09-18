Космонавты приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму с борта МКС

Российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы с борта МКС. Они отметили, что участие в выборах дает возможность участвовать в управлении государством, а электронное голосование позволяет сделать это дистанционно.

В Москве голосование проходит на 1 443 избирательных участках, также жители могут проголосовать дистанционно. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что за ходом выборов по всей стране будут следить более 381 тысячи наблюдателей.

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