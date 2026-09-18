Памфилова назвала безопасность основным приоритетом на выборах в Госдуму

Безопасность – это главный приоритет на этих выборах, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

Накануне в ЦИК разделили ключи для расшифровки итогов онлайн-голосования, и теперь до окончания выборов вскрыть результаты невозможно. После завершения голосования ключи соберут вместе, и только тогда начнется расшифровка и подсчет электронных голосов.

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