Ключ расшифрования электронного голосования разделили в Москве перед выборами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве перед началом выборов разделили ключ расшифрования электронного голосования, сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Процедура гарантирует неизменность результатов электронного голосования, сохранность и анонимность каждого голоса. Ковалев отметил, что москвичи уже привыкли к цифровому удобству во всех сферах жизни, включая процесс голосования.

"Наша задача сделать так, чтобы процесс волеизъявления жителей был не только комфортным, но и максимально легитимным и прозрачным. Именно для этого мы традиционно разделяем ключ", – подчеркнул он.

Ключ разделили на несколько частей, которые будут храниться у представителей разных организаций. Хранителями стали:



от Общественного штаба – Вадим Ковалев;

от Московской городской избирательной комиссии – Дмитрий Реут;

от Московской городской Думы – Алексей Шапошников;

от председателя Совета муниципальных образований города Москвы – Владимир Дудочкин;

от Центральной избирательной комиссии России – Людмила Маркина.

Соединят части ключа только после завершения голосования, 20 сентября.

Помимо ключа для выборов депутатов Госдумы, в Мосгоризбиркоме разделили ключи расшифрования для голосования на выборах высших должностных лиц шести регионов.

Как напомнил Ковалев, в этом году жители Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, находящиеся в Москве, смогут выбрать глав своих субъектов. Для этого им нужно было заранее прикрепиться к столичному избирательному участку через сервис "Мобильный избиратель".

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова отметила, что с 18 по 20 сентября москвичам будут доступны все способы голосования. Изъявить свою позицию можно онлайн на портале elec.mos.ru с любого устройства с выходом в интернет – круглосуточно с 08:00 18 сентября до 19:59 20 сентября.

Избирательные участки будут работать все три дня с 08:00 до 20:00. Отдать голос через терминал электронного голосования можно будет на любом участке, а получить бумажный бюллетень – только по месту постоянной регистрации.

В общей сложности на выборы депутатов ГД зарегистрирован 4 361 кандидат. В заверенные ЦИК федеральные списки, выдвинутые политическими партиями, вошли 3 133 человека. Еще 1 667 включены в списки по одномандатным округам.

Владимир Путин попросил граждан обязательно прийти на выборы. Глава государства подчеркнул, что это позволит россиянам реализовать конституционное право и принять обдуманное и ответственное решение.

