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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что мир катится в ад. Такое мнение он озвучил во время выступления в Праге, передает агентство ČTK.

"Я не боюсь сказать во весь голос, что дорога, по которой сейчас следует мир, не ведет к безопасности. Она ведет прямо к вратам ада. Она ведет нас к третьей мировой войне", – сказал политик.

По его словам, Европа должна сосредоточиться на мирных инициативах. Премьер отметил, что на международных конференциях по вопросам обороны почти не звучит слово "мир", а внимание участников сфокусировано на применении военной силы.

Отсутствие глобальной стабильности оборачивается для европейских стран ростом цен на энергоносители, инфляцией и снижением конкурентоспособности промышленности, уточнил глава чешского правительства. Он считает, что центральноевропейские государства не могут обеспечить себя собственными энергоресурсами, поэтому отказ от существующих импортных поставок наносит им серьезный ущерб.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что третья мировая война может начаться в любой момент, если американский президент Дональд Трамп продолжит свою опасную политику. В частности, Медведев упомянул насильственную смену режимов главой Белого дома.