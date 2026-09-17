Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 18:19

Общество
Главная / Новости /

МВД: менять загранпаспорт в 20 и 45 лет не нужно

Россиянам напомнили, нужно ли менять загранпаспорт в 20 и 45 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Граждане России не должны оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского по достижении 20 или 45 лет. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Там напомнили, что загранпаспорт служит одним из основных документов, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны, и используется для выезда из России и въезда обратно.

Замена заграничного паспорта необходима в случае истечения срока его действия, изменения персональных данных, а также при повреждении или загрязнении страниц.

Кроме того, документ нужно обновить, если в нем обнаружена ошибка или опечатка либо когда в паспорте не осталось свободных страниц для проставления виз и штампов.

Ранее правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Из документов исключат утратившие актуальность поля "Личный код" и "Учетная запись".

Также в машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться коды PP для общегражданского, PD для дипломатического и PO для служебного паспорта.

Читайте также


общество

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика