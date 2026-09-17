МВД: менять загранпаспорт в 20 и 45 лет не нужно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Граждане России не должны оформлять новый заграничный паспорт при замене внутрироссийского по достижении 20 или 45 лет. Об этом сообщили в миграционной службе МВД.

Там напомнили, что загранпаспорт служит одним из основных документов, удостоверяющих личность россиянина за пределами страны, и используется для выезда из России и въезда обратно.

Замена заграничного паспорта необходима в случае истечения срока его действия, изменения персональных данных, а также при повреждении или загрязнении страниц.

Кроме того, документ нужно обновить, если в нем обнаружена ошибка или опечатка либо когда в паспорте не осталось свободных страниц для проставления виз и штампов.

Ранее правительство России утвердило изменения в оформлении бланков заграничных паспортов. Из документов исключат утратившие актуальность поля "Личный код" и "Учетная запись".

Также в машиносчитываемой зоне вместо одной латинской буквы будут использоваться коды PP для общегражданского, PD для дипломатического и PO для служебного паспорта.