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17 сентября, 19:31

Общество

Красногорские врачи спасли женщину, проглотившую фрагмент зубного протеза

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Красногорской клинической больницы спасли женщину, случайно проглотившую фрагмент зубного протеза. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на резкую боль в грудной клетке и затруднение при глотании. Во время завтрака она случайно проглотила фрагмент пластикового зубного протеза. При обследовании врачи обнаружили инородное тело в верхней трети пищевода.

Как пояснила заведующая эндоскопическим отделением Юлия Шашкова, такие предметы могут привести к серьезным осложнениям, включая повреждение стенки пищевода и воспалительный процесс в средостении. Она подчеркнула, что в подобных ситуациях важно как можно быстрее обратиться за помощью и не пытаться самостоятельно протолкнуть предмет пищей или водой.

С помощью эндоскопа фрагмент протеза был извлечен. Процедура заняла около пяти минут. После этого пациентка некоторое время находилась под наблюдением хирургов. Осложнений не выявили, женщину отпустили домой.

Ранее кузбасские врачи провели операцию женщине, у которой обнаружили опухоль размером с арбуз. В больницу пациентка попала после того, как начала болеть спина. На МРТ выяснилось, что на позвоночник давит огромное новообразование.

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