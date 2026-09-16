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16 сентября, 09:44

Общество

Кузбасские врачи удалили пациентке опухоль размером с арбуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Хирурги Кемеровской областной клинической больницы имени С. В. Беляева провели операцию женщине из Междуреченска, у которой обнаружили огромное новообразование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, пациентка узнала о миоме 10 лет назад. Тогда опухоль была небольшой и не доставляла беспокойства, поэтому женщина не обращалась к врачам. Растущий живот она списывала на набор веса.

В больницу она попала после того, как начала болеть спина. На МРТ выяснилось, что на позвоночник давит новообразование размером с арбуз. Пациентку направили в гинекологическое отделение № 1 больницы имени Беляева.

"Миома – образование с множеством кровеносных сосудов – весила 13 килограммов. Врачи провели ювелирную операцию и удалили новообразование, не задев соседние органы", – отметили в Минздраве.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо. Она также поблагодарила врачей за оказанную помощь.

Между тем в Кабардино-Балкарии медики спасли местную жительницу с врожденным пороком сердца. Ей провели операцию без наркоза и разреза, через прокол в вене на ноге. Под контролем рентгена в сердце доставили специальный имплант, который раскрылся прямо в зоне дефекта и мгновенно перекрыл аномальный сброс крови.

Врачи института Склифосовского спасли зрение пациентке с аневризмой сонной артерии

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