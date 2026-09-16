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16 сентября, 11:59

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Врач Лазарев: злоупотребление противовирусными провоцирует психрасстройства

Врач рассказал, чем грозит подростковый тренд на употребление противовирусных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Злоупотребление противовирусными препаратами может спровоцировать развитие психических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-психиатр, нарколог Игорь Лазарев.

Ранее в Сети распространился тренд, в рамках которого российские подростки начали употреблять противовирусный препарат, который вызывает галлюцинации при передозировке. При этом в аптеках его отпускают без рецепта.

По словам врача, в больших дозах противовирусные могут действовать на глутаматные рецепторы как анестетики. В определенных случаях это может вызывать диссоциацию, расщепление сознания, измененное состояние, галлюцинации.

При этом, подчеркнул Лазарев, влияние лекарства на организм в таких больших дозах не изучалось, поэтому его воздействие на организм трудно предугадать. Под угрозой может находиться и физическое состояние человека.

"Думаю, вещества, употребление которых связано с риском возникновения зависимости, надо до 18 лет отпускать как-то иначе, не оставлять их в свободном доступе. Например, под контролем родителей либо по рецепту", – сказал специалист.

Однако, добавил он, главное не довести до того, чтобы приобрести лекарства было трудно всем. По мнению Лазарева, помочь могут только профилактические меры – информирование о последствиях употребления подобных препаратов в неконтролируемых количествах. Подросткам необходимо приводить конкретные примеры и подробности, уверен медик.

До этого молодые россияне начали смешивать седативный препарат с газировкой, соками, энергетиками и лекарствами от тошноты. Однако погоня за необычными ощущениями может привести к тяжелому отравлению. Школьники жаловались на рвоту, учащенное сердцебиение и головокружение.

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