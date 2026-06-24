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24 июня, 10:30

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Эксперт Борозденко: "корвалольные коктейли" могут привести к потере сознания

Эксперт предупредил об опасности употребления "корвалольных коктейлей"

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

"Корвалольные коктейли" могут привести к потере сознания и реанимации, заявил ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко в беседе с каналом SHOT ПРОВЕРКА в MAX.

По данным журналистов, российские подростки стали массово смешивать седативный (успокоительный) препарат "Корвалол" с соком, газировкой, энергетиками и даже препаратами от тошноты и укачивания, чтобы получить необычные ощущения. Но чаще всего это приводит к тяжелому отравлению – школьники жалуются на сильную рвоту, головокружение, учащенное сердцебиение, проблемы с дыханием и спутанность сознания.

Борозденко предупредил об опасности подобных экспериментов с лекарством. Оно содержит психотропное вещество, которое угнетает центральную нервную систему: для подростков и детей "Корвалол" противопоказан.

Кроме того, при смешивании препарата с энергетиками, алкоголем или другими лекарствами нагрузка на организм резко возрастает. Это может закончиться не только потерей сознания, но и угнетением дыхания, опасными нарушениями работы сердца, развитием зависимости и токсическим поражением печени.

Ранее стало известно, что среди российских подростков вырос спрос на лекарства от болезни Паркинсона. Продажи препарата, который провоцирует галлюцинации и полную потерю контроля над собой, с начала весны выросли на 30%. В ГД возмутились тем, что в свободной продаже находятся подобные лекарства, которые должны отпускаться исключительно по рецептам.

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