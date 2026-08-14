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14 августа, 10:00

Шоу-бизнес

Челябинский композитор подал иск к Shaman из-за песни "Россия-мама"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Челябинский композитор Александр Незванов обратился в суд с иском к заслуженному артисту России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), заявив о нарушении авторских прав на композицию "Россия-мама". Об этом музыкант рассказал РЕН ТВ.

По словам Незванова, он услышал песню исполнителя 28 июля и узнал в ней мелодию собственной композиции, которую выпустил в 2023 году.

Незванов утверждает, что располагает документами, подтверждающими его авторство, в том числе свидетельством о депонировании произведения и договором с Российским авторским обществом. Он также сообщил, что ранее консультировался с юристами по вопросу защиты прав на композицию.

Сумма требований составляет 100 тысяч рублей. Композитор объяснил размер иска тем, что песня Shaman вышла недавно и исполняется нечасто, поэтому, по его оценке, артист еще не успел получить от нее существенный доход.

По словам Незванова, ни сам Дронов, ни его представители пока не связались с ним для урегулирования спора или приобретения прав на композицию.

Ранее Shaman представил новую песню "Боже, помоги" и клип на нее, построенный как визуальная притча с библейскими и мифологическими аллегориями, где каждый образ символизирует этап жизненного пути. Артист назвал композицию песней-молитвой и обращением к высшим силам, которая родилась в момент внутренней тишины.

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