Shaman в День семьи, любви и верности опубликовал трогательное видео с Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, поздравил соотечественников с Днем семьи, любви и верности, опубликовав трогательное видео со своей спутницей, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

На ролике запечатлен танец пары под песню артиста "Ты моя". Они нежно обнимаются и целуются. При этом в качестве образа Мизулина выбрала длинное белое платье, а Дронов – черный костюм.

"Родные, поздравляю вас с праздником семьи, любви и верности!" – написал певец в своем телеграм-канале.

Однако издание "СтарХит" в своем канале в МАХ заявило, что на видео снято празднование свадьбы. Журналисты выяснили, что торжество пара отпраздновала в ресторане на Патриарших прудах 13 июня.

Причем дата была выбрана не случайно. По словам источника, ровно 3 года назад произошло знакомство Дронова и Мизулиной на стриме.

Гостями церемонии стали близкие и родные молодоженов, включая маму главы ЛБИ Елену Мизулину, а также певца Григория Лепса.

Первые слухи о свадьбе пары появились в конце прошлого месяца. Сам Shaman тогда опроверг их, заявив, что это был "обычный ужин с родственниками" и даже не тайный, а присутствие на нем Лепса объяснил дружескими отношениями.

Вместе с тем артист высмеял сообщения о разводе с Мизулиной, отметив, что их постоянно то "тайно женят", то "тайно разводят".