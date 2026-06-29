Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, назвал себя проповедником свободного патриотизма. Об этом он заявил на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"На протяжении 5 лет я действительно молча делал свое дело. Но вы знаете, у нас, как правило, зачастую народ воспринимает молчание за слабость, а молчаливым и слабым патриотом я никогда не был – лучше уж быть неудобным патриотом. Сегодня настало время ответить честно, всем сердцем, чтобы уже наконец все поняли, кем я являюсь – проповедником свободного патриотизма", – поделился он.

Артист подчеркнул, что свободен от влияния западной пропаганды и либеральных СМИ. При этом он сталкивается с критикой со стороны тех, кто поддался такому влиянию. Они, по его словам, обсуждают разные стороны его жизни – от транспорта и жилья до внешнего вида.

Кроме того, по мнению Shaman, недоброжелатели поставили клеймо на слове "патриот", превратив его в некое ограничение для человека, с чем он не согласен.

"На своем примере я вот уже почти 5 лет показываю, что патриотизм может быть громким, ярким, дерзким, молодым, мощным, местами даже провокационным, зубастым и, конечно же, свободным", – указал артист.

Ранее он выпустил новую песню "Братья-славяне" и клип на нее. В музыкальном ролике Shaman, катящий тележку с мороженым, гуляет по столичным улицам и раздает прохожим летнее лакомство.