Shaman выпустил песню про "братьев-славян" в День дружбы и единения

Фото: MAX/SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, выпустил новую песню "Братья-славяне" и клип. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал артиста.

Композиция приурочена ко Дню дружбы и единения славян. В музыкальном ролике Shaman, катящий тележку с мороженым, прогуливается по улицам Москвы и раздает прохожим летнее лакомство.

В посте исполнитель подчеркнул важность сохранения веры в лучшее и силы духа в трудные времена.

"Я написал эту песню, чтобы вызвать у вас неподдельную улыбку и радость, чтобы в ваших семьях стало больше света и добра. Любое испытание, выпавшее на нашу ношу, предназначено лишь для того, чтобы закалить нас и укрепить единство народа. Все обязательно будет хорошо. Я всегда рядом. Дай бог здоровья вам и вашим близким", – написал Дронов.

Предыдущую песню – "Россия-мама" – Shaman представил менее месяца назад. В композиции певец осудил иностранных агентов. Он указал, что иноагенты говорят, что русские неправы и их действия иррациональны, однако Россия победит любое зло, которое "приходит извне".

Трек также сопровождался клипом. В нем Дронов предстал в образе детектива, который расследует некое дело и стоит на страже Родины.