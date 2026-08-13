В Южной Корее женщина скончалась после установки 11 зубных имплантов за один день

Фото: depositphotos/DmitryPoch

В Сеуле расследуют смерть 75-летней пациентки стоматологической клиники, которая скончалась после операции. За один день женщине установили сразу 11 имплантов, сообщает The Korea Herald.

По данным Национальной судебно-медицинской службы Южной Кореи, вероятной причиной смерти стала передозировка местного анестетика. Согласно документам клиники, во время процедуры пациентке ввели 1 088 миллиграммов анестетика.

При этом вес женщины составлял всего 54 килограмма, поэтому максимальная рекомендуемая доза составляла всего 378 миллиграммов. Таким образом, она получила почти втрое больше максимальной дозы.

Полиция выясняет, насколько обоснованной была введенная доза препарата и правильно ли сотрудники клиники действовали после того, как состояние пациентки начало ухудшаться.

Отмечается, что клиника предложила установить все импланты одновременно по цене значительно ниже обычной. В Корейской стоматологической ассоциации, в свою очередь, предупредили о рисках лечения в больницах, которые привлекают пациентов подозрительно низкими ценами.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки. По версии следователей, мать девушки несколько раз вызывала скорую помощь, однако госпитализировали ее только после третьего вызова. В итоге пациентка скончалась в больнице. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

