Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа, 16:51

В мире

В Южной Корее женщина скончалась после установки 11 зубных имплантов за один день

Фото: depositphotos/DmitryPoch

В Сеуле расследуют смерть 75-летней пациентки стоматологической клиники, которая скончалась после операции. За один день женщине установили сразу 11 имплантов, сообщает The Korea Herald.

По данным Национальной судебно-медицинской службы Южной Кореи, вероятной причиной смерти стала передозировка местного анестетика. Согласно документам клиники, во время процедуры пациентке ввели 1 088 миллиграммов анестетика.

При этом вес женщины составлял всего 54 килограмма, поэтому максимальная рекомендуемая доза составляла всего 378 миллиграммов. Таким образом, она получила почти втрое больше максимальной дозы.

Полиция выясняет, насколько обоснованной была введенная доза препарата и правильно ли сотрудники клиники действовали после того, как состояние пациентки начало ухудшаться.

Отмечается, что клиника предложила установить все импланты одновременно по цене значительно ниже обычной. В Корейской стоматологической ассоциации, в свою очередь, предупредили о рисках лечения в больницах, которые привлекают пациентов подозрительно низкими ценами.

Ранее в Уфе возбудили уголовное дело по факту смерти 18-летней девушки. По версии следователей, мать девушки несколько раз вызывала скорую помощь, однако госпитализировали ее только после третьего вызова. В итоге пациентка скончалась в больнице. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Читайте также


за рубежом

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика