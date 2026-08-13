Огурцы подешевели сильнее всего в России в июле

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Огурцы подешевели сильнее всего среди плодоовощной продукции в июле этого года. На втором месте оказались помидоры: цены на них упали на 14%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Кроме того, в прошлом месяце заметно снизились цены на лимоны – на 11,1%. Также в списке подешевевшей продукции оказались свежие грибы (минус 1,6%) и груши (минус 1,4%).

Тем не менее в июле подорожали апельсины: стоимость фрукта выросла на 6,6%. Увеличились цены и на свеклу столовую (плюс 4,2%), сладкий перец (плюс 3,1%), яблоки (плюс 2,2%) и морковь (плюс 1,7%).

В общей сложности стоимость плодоовощной продукции в России упала на 2,32%.

Ранее стало известно, что за неделю с 1 по 8 августа цена моркови снизилась на 10%, а бананов – на 1,5%. При этом в этот же период выросла стоимость куриных тушек.

До этого Росстат сообщил о падении потребительских цен на неделе с 28 июля по 3 августа. Дефляция составила 0,02%, но с начала 2026 года цены выросли на 4,84%. Основной вклад в снижение цен внесла плодоовощная продукция, которая в среднем подешевела на 0,7%.