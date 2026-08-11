Экономист Абрамов: за неделю морковь в России подешевела на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За неделю, с 1 по 8 августа, цена моркови в России упала на 10%, а бананов – на 1,5%. Об этом заявил "Газете.ру" заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

Анализ ситуации на рынке проводился по так называемому Индексу Мишек – индикатору, который отслеживает изменение цен на 14 популярных продуктов питания. За неделю этот показатель снизился на 0,7% по сравнению с его ростом на 0,9% неделей ранее.

Абрамов отметил, что за период с 1 по 8 августа выросла стоимость куриных тушек, но цены остальных товаров Индекса Мишек не изменились. В годовом выражении значение общего показателя увеличилось на 7,8% по сравнению с его ростом на 8,5% неделю назад.

По словам экономиста, за год повысилась стоимость яиц "Окские" категории С1 (+25%), сельди "Матиас" (+19,4%), куриных тушек "Каждый день" (+30,6%), детского мармелада Fruit-Tella (+27,3%), молока "Домик в деревне" 3,2% жирности (+18,2%), моркови (+12,5%), белого хлеба (+9,5%), бананов (+6,4%) и подсолнечного масла "Олейна" (+3,2%).

В то же время в годовом выражении подешевели сливочное масло 72,5% жирности "Простоквашино" (-2,8%), конфеты "Мишка косолапый" (-4,5%), черный чай "Акбар" (-25,6%) и плавленый сыр "Фетакса" (-10,6%). Цены на апельсиновый сок J7 остались прежними.

Ранее сообщалось, что средняя цена на путассу в июле составила 82 рубля за 1 килограмм, что стало самым низким показателем среди всех видов рыбы на российском рынке. Второе место в списке наиболее дешевой рыбной продукции заняла тихоокеанская сельдь (93 рубля за килограмм). Тройку замыкает каспийская тюлька со средней ценой 95 рублей за килограмм.