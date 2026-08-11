В ГД сообщили о лишении гражданства более 4,5 тыс человек с 2023 года

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Ведомости/Евгений Разумный

Более 4,5 тысячи человек лишились приобретенного российского гражданства с 2023 года. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на своей странице в MAX.

По его словам, свыше 3 тысяч решений об утрате гражданства приняты после судебных приговоров за уголовные преступления. Еще более 400 человек лишили гражданства из-за непостановки на воинский учет.

Володин отметил, что около 40% таких решений приходится на последний год. Новые нормы, принятые в соответствии с законом о гражданстве с изменениями 2023 года, расширили возможности правоохранительных органов для контроля в миграционной сфере.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому заявители на гражданство РФ будут обязаны предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был вынесен приговор. Документ должен выдаваться по нормам иностранного права не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления на гражданство.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал лишать приобретенного гражданства за любое умышленное тяжкое преступление. Позиция СК заключается в том, что натурализованные граждане, которые совершают подобные деяния, утрачивают политико-правовую связь с государством.

В настоящий момент в перечень оснований прекращения гражданства включены преступления террористического характера, а также отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения и другие. Бастрыкин указывал, что миграционные процессы в стране должны быть поставлены под жесткий государственный контроль.

