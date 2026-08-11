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11 августа, 16:36

Общество

Велопутешественник из Саратова опроверг слухи о пропаже за границей

Фото: МАХ/SHOT

Велопутешественник из Саратова Денис Черновал, который перестал выходить на связь после перехода китайско-таджикской границы, опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале.

Ранее SHOT сообщал, что Черновал переходил границу 3 августа, после чего перестал выходить на связь. Его друзья и знакомые забили тревогу, опасаясь, что он мог потеряться. Целью его поездки было добраться до Юго-Восточной Азии, из России он выехал 19 июня.

Во вторник, 11 августа, молодой человек сначала опубликовал короткое текстовое сообщение "Я живой", а затем записал видеоролик. В видео он сказал: "Вот он я, я живой, все хорошо. Я не знаю, что искали меня".

Ранее в Бразилии спустя 1,5 месяца был найден пропавший без вести марафонец Даниэл Феррейра. Обстоятельства его исчезновения и подробности возвращения не разглашаются. Известно, что мужчина уже воссоединился с семьей.

При этом Феррейра не выходил на связь с 19 июня, однако родственники обратились в полицию только в конце июля, когда связь прервалась на долгий срок.

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