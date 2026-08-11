В Екатеринбурге Lamborghini Aventador SVJ за 35 млн рублей врезался в дом

Фото: телеграм-канал Mash

Фиолетовый спорткар Lamborghini Aventador SVJ, стоимость которого составляет 35 миллионов рублей, врезался в многоэтажный дом в Екатеринбурге. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Инцидент произошел на улице Отрадной. В результате аварии водитель разбил голову. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Предварительно, в момент ДТП в машине находились еще два подростка. Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия, обстоятельства случившегося устанавливаются.

В свою очередь, РЕН ТВ в мессенджере MAX сообщило, что в результате ДТП, предварительно, пострадал сын главы металлургического холдинга "РМК" Игоря Алтушкина Давид. Отмечается, что данный спорткар без номеров был замечен в Екатеринбурге в мае 2025 года. При этом сын Алтушкина уже публиковал в соцсетях фотографии с этим авто на парковке.

Ранее автомобиль после ДТП въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. По данным столичной Госавтоинспекции, съехавший по ступеням подземного перехода автомобиль потерял управление после столкновения с другой машиной. В результате происшествия никто не пострадал.



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