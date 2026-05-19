В Южной Корее женщина въехала на машине в крытый бассейн и упала в воду, сообщает Need To Know.

По информации полиции, 74-летняя женщина уезжала из бассейна домой. Она села в машину, но случайно включила задний ход, врезавшись в другой автомобиль на парковке. После этого она на скорости заехала на бордюр, двинувшись вперед.

В результате кореянка потеряла управление, въехала в стеклянную стену здания бассейна и пробила ее. Машина перевернулась и упала в воду с высоты 5 метров. При этом в бассейне в это время занимались около 10 человек.

Они смогли вытащить женщину из автомобиля, а один из инструкторов провел ей сердечно-легочную реанимацию. Водительницу госпитализировали. Она была в сознании, однако у нее были сильные боли в груди.

В результате случившегося также пострадала одна из посетительниц бассейна – она получила несколько порезов из-за разбитого стекла.

