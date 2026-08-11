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11 августа, 18:02

Общество

Избавленная от "маски Бэтмена" девочка из США полюбила пельмени и чай

Фото: depositphotos/myviewpoint

Пельмени и чай стали любимыми блюдом и напитком Луны Феннер из США, которую в РФ лечили от гигантского невуса на лице – родимого пятна, похожего на маску Бэтмена. Об этом в беседе с ТАСС рассказала пластический хирург Ольга Филиппова.

Девочка подтвердила это, произнеся слово "пельмени". Также Луне нравится торт "Наполеон", а русские блины она все еще не пробовала, но выразила желание испробовать их.

Ожидается, что следующие хирургические вмешательства, необходимые с эстетической точки зрения, запланированы через 2–3 года.

Феннер родилась в 2019 году с гигантским родимым пятном на лице, которое несет повышенный риск развития злокачественного образования. Американские специалисты предлагали долгое и многоэтапное лечение лишь после того, как девочка подрастет.

Российские специалисты предложили альтернативный метод терапии. В ходе нескольких операций девочке удалось удалить невус и рубцы. Швы после заключительной операции в Санкт-Петербурге сняли 5 августа 2026 года.

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