Трамп в шутку заявил о намерении стать следующим президентом США

Фото: AP/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп в шутку заявил политическому обозревателю Уэйну Руту о намерении стать следующим главой государства после выборов 2028 года. Он подчеркнул, что не хотел бы приписывания своих заслуг другому хозяину Белого дома.

"Прямо сейчас у нас строятся тысячи заводов. Они строятся и будут открываться в течение следующего года – полутора лет. И кто бы ни стал следующим президентом, он будет приписывать себе заслуги за то, чего добился я", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп не определился с выбором своего преемника, но выразил сомнения относительно вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Источники рассказали, что глава Белого дома регулярно интересовался мнением о Вэнсе и госсекретаре Марко Рубио. Тем не менее сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них.