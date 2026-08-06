Трамп не дал ребенку упасть со сцены и обратил ситуацию в шутку про Байдена

Фото: ТАСС/АР/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе заметил, что ребенок оказался у края сцены, и успел остановить его, после чего пошутил о своем предшественнике Джо Байдене. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп в ходе мероприятия пригласил на сцену семью, участвующую в программе накопительных "счетов Трампа" для детей. Пара поднялась к президенту вместе с двумя детьми. Когда мать начала выступать с трибуны, она опустила сына на пол, после чего мальчик направился к краю сцены.

Президент заметил это и встал на пути ребенка, не дав ему упасть. После этого Трамп обратился к залу без микрофона: "Я не хочу, чтобы он был как Байден и упал с лестницы".

После завершения выступления мать мальчика передала слово сыну. Ребенок поблагодарил американского лидера за инициативу "счета Трампа", которая направлена на создание финансовой подушки для американских детей.

Ранее Трамп разместил в соцсетях несколько изображений с надписью "2028", вероятно, намекающих на предстоящую предвыборную кампанию. На одной из картинок он изображен на фоне флага в кепке с лозунгом Make America Great Again и надписью "Трамп 2028", на другой – идущим в полумраке в стиле афиш к фильмам ужасов, на третьей – бросающим кепку, а также на фоне ракеты с надписью "Космический командир".