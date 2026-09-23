Дочь актрисы Анны Ковальчук вышла замуж в Санкт-Петербурге

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

25-летняя дочь актрисы Анны Ковальчук Злата вышла замуж. Об этом сообщил инсайдер изданию Super.

Регистрация брака состоялась 17 сентября в ЗАГСе № 1 в Санкт-Петербурге. Избранником девушки стал музыкант Артем Розанир, выступающий под псевдонимом Тема Джесс. Он является солистом группы "Для дур".

Для торжества девушка выбрала классический образ: белое пышное платье с корсетным верхом и длинную фату. Жених надел классический черный костюм и белую рубашку.

Поддержать молодых пришли родственники и друзья. На церемонии присутствовала и сама Ковальчук, которая появилась в темно-фиолетовом платье с открытыми плечами.

Ранее актриса Анастасия Крылова рассказала, что ее возлюбленный Дмитрий Бузаев сделал ей предложение руки и сердца. По ее словам, это случилось в разгар празднования дня рождения мужчины. Тогда тот встал на одно колено и вручил девушке кольцо.

По словам артистки, сначала она удивилась, а потом осознала происходящее. Родные и друзья пары с радостью восприняли новость о помолвке. Крылова и Бузаев не торопятся с подготовкой к свадьбе и пока решают, когда провести торжество. Актриса подчеркнула, что хотела бы сыграть свадьбу в России, чтобы рядом были все близкие.

