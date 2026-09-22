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22 сентября, 15:25

Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Крылова сообщила о помолвке

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/anastasiya_krrr

Актриса Анастасия Крылова рассказала, что ее возлюбленный Дмитрий Бузаев сделал ей предложение руки и сердца, сообщает Super.

Все случилось в разгар празднования дня рождения Бузаева. Он встал на одно колено и вручил Крыловой кольцо. По словам артистки, сначала она удивилась, а потом осознала происходящее.

"На следующий день я, конечно, уже задумалась о том, что это какой-то новый этап в наших отношениях, и даже появился небольшой страх", – поделилась актриса.

Однако Крылова уверена, что перемены не должны повлиять на их отношения. Она отметила, что они с избранником много разговаривают, обсуждают важные вопросы и вместе развиваются. Родные и друзья пары с радостью восприняли новость о помолвке. Бабушка и дедушка актрисы отреагировали на нее словами: "Ну наконец-то!"

Крылова и Бузаев не торопятся с подготовкой к свадьбе и пока решают, когда провести торжество. Актриса подчеркнула, что хотела бы сыграть свадьбу в России, чтобы рядом были все близкие, а сама она была в белом платье и окружена живыми цветами.

Она отметила, что является той девушкой, которая "не торопилась". По ее мнению, тот, кто не спешит, всегда получает все самое лучшее.

Ранее певица и актриса Анна Семенович похвасталась помолвочным кольцом. Знаменитость опубликовала фото с возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером. На снимке они запечатлены в черных нарядах, обнимая друг друга. На пальце артистки заметно кольцо с массивным прозрачным камнем.

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