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14 сентября, 16:45

Шоу-бизнес

Певица Анна Семенович похвасталась помолвочным кольцом

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ann_semenovich

Российская певица и актриса Анна Семенович похвасталась помолвочным кольцом. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Знаменитость опубликовала совместное фото с возлюбленным – бизнесменом Денисом Шреером. На снимке они запечатлены в черных нарядах, обнимая друг друга. Артистка нанесла на губы малиновую помаду. На ее пальце заметно кольцо с массивным прозрачным камнем.

В подписи к снимку Семенович объявила: "Сегодня все изменилось. Я сказала "да".

По данным СМИ, пара не узаконила отношения ранее, поскольку Шреер проходил через длительный развод в Германии, где живет его бывшая жена с ребенком. Известно, что певица и бизнесмен хотят провести тихую свадьбу без внимания камер.

Ранее супермодель Алессандра Амбросио объявила о помолвке с австралийским дизайнером ювелирных украшений Баком Палмером. Избранник модели выложил на песке сердце из цветов, внутри которого встал на одно колено.

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