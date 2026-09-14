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Минобороны ФРГ решило принудительно набрать солдат для бригады Бундесвера в Литве из-за нехватки добровольцев. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, кампания по обязательному набору до 1 тысячи военных начнется в конце сентября. До конца 2027 года в Литве планируется разместить около 4,8 тысячи немецких солдат и офицеров.

Как указало СМИ, добровольцев оказалось недостаточно, особенно не хватает специалистов в области информационных технологий, логистики, а также поваров.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении вывести ФРГ на первое место в Европе по военной мощи фактически означают подготовку к объявлению войны.

По его словам, планы Мерца уже переходят от заявлений к практическим действиям. При этом Лавров считает, что Германия не сделала выводов из уроков истории, а связанные с нацизмом тенденции вновь начинают проявляться.

