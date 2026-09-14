В России разрешат свободную продажу гражданских противогазов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 марта 2027 года разрешат свободную продажу сертифицированных гражданских фильтрующих противогазов, в том числе детских, и камер защитных детских. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Соответствующая норма разработана ведомством и закреплена указом президента России. Ранее эти средства индивидуальной защиты органов дыхания входили в перечень продукции, запрещенной к свободной реализации. Их исключение из этого списка позволит любому гражданину приобрести сертифицированные изделия для личной безопасности в розничной сети.

До настоящего времени в России не существовало утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания гражданского назначения. Из-за отсутствия регулирования на рынке нередко была представлена низкокачественная продукция и контрафакт, часть которых поступала из-за рубежа. Теперь качество таких изделий будет контролироваться на государственном уровне.

Для этого МЧС разработало и утвердило особенности технического регулирования. Порядок сертификации определил Кабмин, а требования к качеству – Минобороны и МЧС. Введение обязательной сертификации создает барьер для недобросовестных поставщиков.

Ранее стало известно, что работа по улучшению системы оповещения населения в России спланирована МЧС до 2030 года. В частности, предлагалось подключить трубки домофонов к системе оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Это важно, так как телевизор или телефон не всегда могут быть включены, когда человек дома, отмечал глава ведомства Александр Куренков.

