Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 17:43

Общество

В России разрешат свободную продажу гражданских противогазов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России с 1 марта 2027 года разрешат свободную продажу сертифицированных гражданских фильтрующих противогазов, в том числе детских, и камер защитных детских. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Соответствующая норма разработана ведомством и закреплена указом президента России. Ранее эти средства индивидуальной защиты органов дыхания входили в перечень продукции, запрещенной к свободной реализации. Их исключение из этого списка позволит любому гражданину приобрести сертифицированные изделия для личной безопасности в розничной сети.

До настоящего времени в России не существовало утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания гражданского назначения. Из-за отсутствия регулирования на рынке нередко была представлена низкокачественная продукция и контрафакт, часть которых поступала из-за рубежа. Теперь качество таких изделий будет контролироваться на государственном уровне.

Для этого МЧС разработало и утвердило особенности технического регулирования. Порядок сертификации определил Кабмин, а требования к качеству – Минобороны и МЧС. Введение обязательной сертификации создает барьер для недобросовестных поставщиков.

Ранее стало известно, что работа по улучшению системы оповещения населения в России спланирована МЧС до 2030 года. В частности, предлагалось подключить трубки домофонов к системе оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Это важно, так как телевизор или телефон не всегда могут быть включены, когда человек дома, отмечал глава ведомства Александр Куренков.

Читайте также


общество

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика