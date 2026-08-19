Военнослужащим МЧС могут разрешить применять силу и огнестрельное оружие

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Военнослужащим спасательных воинских формирований МЧС России могут разрешить применять физическую силу и огнестрельное оружие при выполнении служебных задач. Соответствующий законопроект при условии доработки одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили "Ведомостям" источники в Белом доме и близкие к комиссии.

Поправки предлагается внести в закон о гражданской обороне, а также в закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов.

Согласно проекту, военнослужащие смогут применять силу, если несиловые способы не позволяют выполнить служебные обязанности. Оружие, в частности, предлагается разрешить для пресечения попытки завладеть транспортом или военной техникой, а также для защиты самих военнослужащих, сотрудников Федеральной противопожарной службы и федеральных госслужащих от опасного для жизни и здоровья нападения.

Соавтор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что инициатива должна повысить безопасность сотрудников МЧС при выполнении задач, в том числе в зоне СВО. По его словам, речь идет о разминировании территорий, доставке гуманитарной помощи, эвакуации и спасательных работах в условиях военных конфликтов и ЧС.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность использования оружия для защиты людей и техники от беспилотников. Для вооруженного сопровождения перевозок и других опасных работ документ должен создать необходимую правовую базу.

Инициатива также предполагает создание специального подразделения МЧС для государственной защиты сотрудников ведомства, их семей и близких родственников. Аналогичные подразделения уже действуют в МВД, ФСБ, СВР и других силовых структурах.

Применение силы и оружия будет регламентировано. По общему правилу военнослужащий должен предупредить о своих намерениях и предоставить время для выполнения требований. Исключения предусмотрены, например, при отражении нападения с использованием боевой или специальной техники.

При этом правительство потребовало доработать положения законопроекта. В частности, необходимо уточнить перечень лиц, объектов и транспорта, которые смогут находиться под защитой военнослужащих МЧС. Белый дом также указал, что предлагаемые полномочия по применению оружия при задержании подозреваемых шире аналогичных полномочий полиции: проект пока позволяет использовать оружие независимо от характера совершенного преступления. Правительство предлагает исключить эту норму и обязать военнослужащих минимизировать ущерб при применении силы и оружия.

Адвокат Наталья Малиновская отметила, что перечисленные в проекте основания применения оружия в основном носят оборонительный характер. По ее словам, на практике каждый случай применения оружия оценивается индивидуально, в том числе с точки зрения наличия реальной угрозы жизни и здоровью.

Военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что право на использование огнестрельного оружия у спасателей существовало еще в советское время, когда спасательные формирования находились в ведении Минобороны СССР.

Ранее группа парламентариев во главе с Василием Пискаревым внесла законопроект, предлагающий снять запрет на установку ночных прицелов на гражданском и служебном оружии для борьбы с БПЛА в ночное время, а также разрешить на время СВО хранение оружия в специальных помещениях с круглосуточной охраной.

Также предлагается разрешить оборот охотничьего пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж и закрепить обязательное медосвидетельствование владельцев оружия раз в пять лет через "Госуслуги".