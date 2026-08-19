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19 августа, 10:30

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"Известия": до 250 ТЦ могут закрыться в России до конца 2027 года

В России могут закрыться до 250 ТЦ до конца 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца 2027 года около 500–700 торговых центров в России могут существенно изменить формат, а 150–250 объектов – полностью прекратить работу. Об этом сообщает газета "Известия".

В ближайшие 2–3 года закрытие или реконцепция могут затронуть каждый десятый ТЦ, считают эксперты. Главная причина – изменение потребительского поведения: значительная часть покупок перешла в онлайн, из-за чего традиционные форматы торговых комплексов перестали соответствовать спросу.

В зоне наибольшего риска находятся крупные региональные моллы старше 10 лет с высокой долей магазинов одежды, обуви и электроники. Их доходность снизилась до 6–7% годовых, тогда как компактные районные торговые центры приносят 10–12%.

Перед владельцами проблемных объектов встает выбор между реконцепцией и сносом здания с последующим строительством более прибыльного объекта.

Для покупателей перестройка рынка может обернуться ростом цен. Магазины с низкой посещаемостью вынуждены покрывать высокие расходы на аренду и содержание, часть затрат закладывая в стоимость товаров. Однако полностью переложить их на покупателей бизнес не сможет, так как чрезмерное повышение цен может ускорить отток клиентов на маркетплейсы.

Ранее пять брендов одежды – российские Durpee, Face Code, Inspire Girls, Pelican и турецкая Mai Collection – за последний год закрыли свои магазины в России и перешли исключительно на онлайн-продажи на фоне замедления экспансии ретейла, которое наблюдается с конца 2024 года. Эксперты прогнозируют, что до конца года еще 3–6 брендов могут полностью отказаться от офлайна, особенно небольшие локальные игроки.

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