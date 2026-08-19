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19 августа, 11:01

Технологии

В "Перезвони сам" рассказали о важности российских сертификатов безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты городского проекта "Перезвони сам" напомнили, что для стабильного и защищенного доступа к необходимым сайтам нужно использовать российские сертификаты безопасности. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Такие сертификаты создают защищенное соединение, помогают обезопасить персональные данные и позволяют отличить реальный ресурс от поддельного.

Руководитель проекта Валентина Шилина отметила, что российские сертификаты снижают вероятность попадания пользователя на фишинговые сайты, а нужные ресурсы работают с ними качественнее. Поэтому они особенно важны при открытии страниц банков, а также государственных ресурсов.

Чтобы настроить защищенное соединение, достаточно открыть нужный сайт в "Яндекс браузере", который взаимодействует с российскими сертификатами по умолчанию, либо установить сертификаты Минцифры России на свой смартфон. Всю информацию и ссылки для скачивания необходимых инструментов можно найти на портале mos.ru.

Эксперты также напомнили об основных правилах безопасности в Сети. При работе с интернет-ресурсами необходимо всегда внимательно смотреть на адрес сайта: в нем должны быть буквы https, а возле адресной строки – знак замка или щита.

Кроме того, лучше почаще обновлять браузер, чтобы пользоваться актуальными встроенными механизмами защиты. Если на экране появляется предупреждение о небезопасном соединении, нужно еще раз посмотреть на адрес сайта и обратиться в официальную поддержку ресурса.

Ранее в Минцифры объяснили, что некоторые сайты перестали открываться у пользователей из России в иностранных браузерах из-за отзыва зарубежных SSL-сертификатов иностранными удостоверяющими центрами. Российские сертификаты безопасности работают совершенно так же, как и зарубежные.

Эксперт рекомендовал скачать сертификаты Минцифры с "Госуслуг" для доступа к сайтам

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