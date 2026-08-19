NASA показало кратер на Луне после падения ракеты Илона Маска

Фото: nasa.gov

NASA опубликовало снимки кратера на Луне, который образовался после падения верхней ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на американскую организацию.

Кратер появился 5 августа после того, как ступень Falcon 9 столкнулась с лунной поверхностью. Ракета была запущена в январе 2025 года в рамках миссии Firefly Blue Ghost 1. Диаметр воронки составляет около 18 метров, глубина – не более 3 метров.

Снимки сделали 11 и 12 августа с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO). Специалистам потребовалось около 6 дней, чтобы определить точное место падения. На фотографиях видны расходящиеся от кратера светлые и темные лучи.

Темные участки образованы пылью и породами, которые долго подвергались воздействию солнечного ветра, космического излучения и микрометеоритов. Светлые полосы состоят из более свежего материала, выброшенного из глубины Луны при ударе.

Определить размеры кратера ученым удалось благодаря снимкам с разных углов и при различном освещении. В поисках места падения участвовали специалисты NASA и независимые астрономы. Первоначальную траекторию ступени определили любители астрономии по открытым данным, после чего Центр изучения околоземных объектов NASA использовал наблюдения для проверки методов прогнозирования столкновений.

Ранее Китай успешно запустил два спутника дистанционного зондирования Земли типа Dongfang Huiyan. Запуск был осуществлен при помощи ракеты-носителя Jielong-3 из акватории вблизи города Хайян в провинции Шаньдун. В итоге спутники вышли на заданную орбиту.