Россельхознадзор вместе с прокуратурой проверит производителя вакцины "Мультикан-8"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия, выпускающего вакцину "Мультикан-8". Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

В настоящее время партия указанной вакцины изъята из оборота. Официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у домашних животных после применения препарата производства ООО "Ветбиохим" в ведомство не поступало, уточнили в Россельхознадзоре.

Ранее жители Ярославской области рассказали, что после введения вакцины "Мультикан-8" у питомцев повышалась температура, возникали рвота и судороги. По данным СМИ, несколько щенков умерло.

После случившегося производитель вакцины отозвал серию № 20 препарата "Мультикан-8". В компании уточнили, что продолжают работу по выяснению обстоятельств случившегося.