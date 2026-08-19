19 августа, 10:39Политика
Харьковские полицейские начали эвакуацию жителей сел для размещения ВСУ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Харьковские полицейские приступили к принудительной эвакуации жителей сел Калиновка, Черноглазовка и Мироновка Золочевского района Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что эвакуация проводится с целью размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местным жителям дали не более 12 часов, чтобы они сами покинули свои дома.
Ранее власти Украины неоднократно объявляли об эвакуации в связи с приближением линии фронта. В июне такие оповещения получали жители 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.
Также 1 июля началась принудительная эвакуация жителей 12 населенных пунктов Черниговской области. Речь шла о территориях, граничащих с Россией.