Харьковские полицейские начали эвакуацию жителей сел для размещения ВСУ

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Харьковские полицейские приступили к принудительной эвакуации жителей сел Калиновка, Черноглазовка и Мироновка Золочевского района Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Уточняется, что эвакуация проводится с целью размещения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Местным жителям дали не более 12 часов, чтобы они сами покинули свои дома.

Ранее власти Украины неоднократно объявляли об эвакуации в связи с приближением линии фронта. В июне такие оповещения получали жители 23 населенных пунктов Синельниковского района Днепропетровской области.

Также 1 июля началась принудительная эвакуация жителей 12 населенных пунктов Черниговской области. Речь шла о территориях, граничащих с Россией.

