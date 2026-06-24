На Украине объявили о принудительной эвакуации в Черниговской области

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Жителей 12 населенных пунктов Черниговской области Украины предупредили о готовящейся принудительной эвакуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной администрации Вячеслав Чаус.

"Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля", – заявил он.

Известно, что речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся на границе с Россией.

Украинские власти регулярно объявляют об эвакуации в связи с приближением линии фронта. Например, 17 июня такие оповещения получили жители в Днепропетровской области. Глава военной администрации региона Александр Ганжа уточнил, что это касается жителей 23 населенных пунктов Синельниковского района.