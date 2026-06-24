Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июня, 20:04

Политика

На Украине объявили о принудительной эвакуации в Черниговской области

Фото: 123RF.com/irrmago

Жителей 12 населенных пунктов Черниговской области Украины предупредили о готовящейся принудительной эвакуации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава местной администрации Вячеслав Чаус.

"Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с 1 июля", – заявил он.

Известно, что речь идет о тех населенных пунктах, которые находятся на границе с Россией.

Украинские власти регулярно объявляют об эвакуации в связи с приближением линии фронта. Например, 17 июня такие оповещения получили жители в Днепропетровской области. Глава военной администрации региона Александр Ганжа уточнил, что это касается жителей 23 населенных пунктов Синельниковского района.

Читайте также


политика

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика