ТАСС: серия взрывов прогремела в Киеве и Полтаве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве, Полтаве и других украинских городах в ночь на 18 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

Звуки взрывов также раздались в Чернигове и Сумах. Во всех упомянутых городах звучали сирены воздушной тревоги. Местные власти пока никак не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, которую запустили ВСУ при попытке сбить российские снаряды.

В Минобороны РФ заявили, что удар по территории лавры нанесла именно ракета комплекса Patriot. Там также отметили, что одной из причин некорректной работы системы могла стать передача Киеву ракет с истекшими сроками годности. Российские военные не планируют и не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, заверили в ведомстве.