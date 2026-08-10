Станция "Парк культуры" московского метро вновь работает без ограничений на вход

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На станции "Парк культуры" Кольцевой линии столичного метро завершили ремонт эскалатора большого наклона. Ограничения на вход и пересадку в часы пик сняли, сообщил Дептранс Москвы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что специалисты Московского метрополитена досрочно закончили работы. Оборудование пересобрали, а необходимые детали заменили. Благодаря этому вестибюль открыли раньше запланированного срока.

Сейчас продолжается ремонт второго эскалатора малого наклона. Эти работы не влияют на функционирование вестибюля и будут завершены в ближайшее время.

Ранее завершились ремонтные работы по облицовке путевых стен на трех станциях метро "Рязанский проспект", "Беговая" и "Бибирево". Например, на "Беговой" отдельное внимание уделили возвращению в правильное положение буквы "е" в названии, так как во время предыдущего ремонта в 1990-х годах ее установили неверно.

