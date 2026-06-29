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29 июня, 11:49

Транспорт

На трех станциях столичного метро отремонтировали облицовку путевых стен

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Ремонтные работы по облицовке путевых стен завершились на трех станциях Московского метрополитена – "Рязанский проспект", "Беговая" и "Бибирево", передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Данные мероприятия, проходящие в плановом режиме, помогают сохранять облик станций и поддерживать инженерную инфраструктуру на высоком уровне.

"А уже в этом и следующем году начнем ремонтировать еще шесть станций", – добавил вице-мэр.

Для замены облицовки на "Рязанском проспекте" специалисты использовали плитку, идентичную оригинальной. На "Бибирево" и "Беговой" были обновлены мрамор и отполированы названия станций.

Кроме того, на "Беговой" отдельное внимание уделили возвращению в правильное положение буквы "Е" в названии, поскольку во время предыдущего ремонта в 1990-х годах ее установили неверно.

Аналогичные мероприятия продолжаются и на станции "Третьяковская", где ремонт двух залов уже выполнен более чем наполовину. Помимо замены мрамора на путевых стенах, здесь также реконструируют своды. Все материалы подобраны с учетом изначально использованных.

Ремонтные работы коснулись и станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро. Там планируется замена эскалаторов, которая будет осуществляться в рамках планового обслуживания инфраструктуры подземки и нужна для комфортных и безопасных поездок пассажиров.

В связи с этим пассажиров предупредили о временном изменении работы станции с 6 июля. В частности, в будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 она будет открыта только на выход. В этот период также ограничат вход и пересадку с Сокольнической на Кольцевую линию.

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