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29 июня, 07:33

Транспорт

Станция "Парк культуры" Кольцевой линии метро изменит режим работы с 6 июля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Режим работы станции "Парк культуры" Кольцевой линии метро временно изменится с 6 июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В будние дни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция будет открыта только на выход.

Вход и пересадка с Сокольнической на Кольцевую линию будет ограничена. При этом пассажиры смогу сделать пересадку с Кольцевой на Сокольническую. Вестибюль "Парка культуры" во время ограничений будет функционировать лишь для входа на станцию красной линии.

В связи с этими ограничениями пассажиров попросили заранее планировать маршруты, а по возможности им рекомендовали использовать наземный транспорт или смещать время поездки с часа пик.

Уточняется, что режим работы станции был скорректирован в связи с ремонтом эскалаторов, который осуществляется в рамках планового обслуживания инфраструктуры Московского метрополитена и нужен для комфортных и безопасных поездок пассажиров. Все работы будут завершены до сентября.

Также будет недоступна для посадки и высадки пассажиров с 6 июля станция Серп и Молот на Горьковском направлении МЖД. Изменения в работе остановочного пункта связаны с необходимостью перевода остановок поездов МЦД-4 на новую инфраструктуру.

Для этого, в частности, планируется переключение первого и второго путей на участке от шоссе Энтузиастов до Волочаевской улицы на новые ординаты. Мероприятию будет предшествовать демонтаж старого павильона, платформы и пешеходного моста.

Станцию Серп и Молот МЦД-4 закроют для пассажиров с 6 июля

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