13 человек пострадали в результате землетрясения на юго-западе Китая

Фото: ТАСС/Роман Баландин

В городском округе Ибинь юго-западной китайской провинции Сычуань зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. В результате происшествия легкие травмы получили 13 человек. Об этом сообщают местные власти.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе поселка Шахэ. Очаг залегал на глубине 6 километров.

В администрации городского округа Ибинь подчеркнули, что всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент аварийно-восстановительные работы ведутся в организованном штатном режиме.

Ранее в результате землетрясения в японской префектуре Яманаси пострадали 20 человек. Основной удар пришелся на префектуры Токио, Яманаси, Канагава, Сидзуока. В службе пожарной охраны Японии сообщили, что жизням местных жителей ничего не угрожает.