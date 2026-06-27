1 430 человек погибли от землетрясений в Венесуэле

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Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 1 430 человек. Об этом на брифинге сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, трансляцию вел телеканал VTV.

Политик уточнил, что медпомощь оказали 3 238 пострадавшим. Также власти зарегистрировали 3 142 семьи, которые остались без жилья. Для них организовано размещение в убежищах.

По словам Родригеса, врачи провели более 12 тысяч выездных консультаций в районах бедствия, свыше 5 тысячи человек получили помощь в пунктах первичного медосмотра. К международной помощи присоединились новые иностранные медицинские и спасательные группы. Общее число зарубежных спасателей достигло 2 242 человек.

"К настоящему моменту у нас произошло 432 сейсмических события: два трагических землетрясения 24 июня около 18:00 и после них – 430 афтершоков", – сказал спикер Национальной ассамблеи.

Он отметил, что большое число повторных подземных толчков говорит о масштабе высвобожденной тектонической энергии. Родригес снова призвал жителей страны не приезжать в наиболее пострадавший штат Ла-Гуайра, чтобы не мешать спасателям.

"Если же у вас есть необходимые навыки для участия в спасательных работах или оказания медицинской помощи, зарегистрируйтесь в центре для добровольцев, чтобы ваша работа была организована должным образом", – подчеркнул он.

Родригес добавил, что спасательные операции продолжаются круглосуточно. Работы требуют тишины и отсутствия большого скопления людей в районах разбора завалов.

Самое сильное за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Толчки магнитудой 7,2 и 7,5 почувствовали в штате Яракуй на северо-западе страны. Многие здания оказались разрушены, в стране введено чрезвычайное положение.

Владимир Путин принес соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Дельси Родригес в связи с последствиями землетрясения. Президент России выразил сочувствие родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим.