Суд во Франции помешал Макрону запретить соцсети для детей

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Конституционный совет Франции заблокировал законопроект о запрете использования социальных сетей детьми младше 15 лет, который поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщила пресс-служба инстанции.

Совет признал, что защита интересов детей и обеспечение общественного порядка могут оправдать ограничение доступа несовершеннолетних к этим сервисам. Однако, по оценке судей, оспариваемые нормы несоразмерно ограничивают свободу выражения мнений и коммуникации. Кроме того, эти меры не предусматривают гарантий, необходимых для обеспечения права на уважение частной жизни.

О планах запретить детям пользоваться социальными сетями Макрон сообщил в июне 2025 года. По его словам, причиной такого решения являются одиночество, травля и когнитивный уровень развития подростков. Также он критиковал "американские платформы и китайские алгоритмы" за то, что они наживаются на эмоциях молодежи.

В случае отсутствия подобных мер на уровне Евросоюза ограничения введут во Франции, предупреждал французский лидер. В декабре того же года правительство подготовило законопроект о запрете соцсетей для детей младше 15 лет. Документ также предусматривал запрет на использование мобильных телефонов в школах.

Позднее парламент Франции принял законопроект, а соцсети обязали проверять возраст пользователей, однако конкретные способы верификации в документе не прописали.

До этого Макрон предложил сократить продолжительность летних каникул и уменьшить количество ежедневных уроков в школах. По его словам, нынешняя система приводит к парадоксальной ситуации – чрезмерно насыщенные учебные дни вызывают усталость и стресс, особенно у детей, живущих далеко от школ. При этом длительные каникулы, по его мнению, способствуют потере части усвоенных знаний.

