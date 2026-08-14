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14 августа, 17:33

Политика

ВС РФ поразили склад ВСУ в порту Южный и резервуар с топливом в Одессе

Фото: mil.ru

Российские военные в течение дня атаковали объекты в портах Южный и Одесса, которые использовались в интересах украинских войск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА. В результате был поражен в порту Южный склад с вооружением, военной техникой и имуществом ВСУ. Кроме того, в порту Одессы уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, которые были предназначены для ВСУ.

В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

В ночь на 14 августа российские военные нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил, использовавшейся для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для ВСУ.

Кроме того, российские беспилотники поразили два судна типа "морской буксир" в Черном море юго-западнее Николаева. По данным Минобороны РФ, они сопровождали морские сухогрузы с западным вооружением для ВСУ в украинские порты.

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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