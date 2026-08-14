ВС РФ атаковали железнодорожную станцию порта Измаил и два буксира в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России в течение ночи 14 августа нанесли удар беспилотниками по железнодорожной станции порта Измаил, использовавшейся для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и топлива для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российские беспилотники поразили два судна типа "морской буксир" в Черном море юго-западнее Николаева. По данным ведомства, они сопровождали морские сухогрузы с западным вооружением для ВСУ в украинские порты.

Ранее российская авиация нанесла точечные удары по позициям ВСУ в Харьковской области. Под огонь попали пункты временной дислокации 57-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии вблизи Новоалександровки и Новой Казачьей.

Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования, что позволило успешно уничтожить все намеченные цели.