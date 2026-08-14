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14 августа, 07:55

Политика

Мирошник назвал военным преступлением атаку ВСУ на электричку в ДНР

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Атака ВСУ на пассажирский электропоезд в ДНР является преднамеренным военным преступлением. Об этом в своем телеграм-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Это преднамеренное военное преступление создавшее непосредственную угрозу жизни гражданскому населению и привело к повреждению гражданского транспорта", – подчеркнул дипломат.

Украинские войска атаковали с помощью дронов электричку на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск. В результате произошедшего пострадали шесть человек.

Тяжелое ранение получил машинист поезда. Ранения средней степени тяжести зафиксированы у оператора станции, начальника станции, проводника, а также у двух пассажиров: мужчины и девушки.

Глава ДНР Денис Пушилин пожелал раненым скорейшего выздоровления. По его словам, всем оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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