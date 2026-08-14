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14 августа, 08:55

В мире

Около 30 мертвых акул найдены на пляже в Нью-Джерси

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

Почти 30 катрановых акул обнаружены мертвыми на участке пляжа в Си-Айл-Сити, штат Нью-Джерси. При этом причина их гибели неизвестна, сообщает ABC.

Океанолог Стивен Нагиевиц пояснил, что катрановые акулы обычно плавают большими косяками, в которых может быть до тысячи особей, и часто встречаются в водах Нью-Джерси. По его словам, они могли погибнуть по нескольким причинам, но наиболее вероятно, что их случайно поймали в море и выбросили, после чего их прибило к берегу.

В управлении по вопросам дикой природы и рыбных ресурсов Нью-Джерси добавили, что летом катрановые акулы и другие их сородичи нередко кормятся близко к берегу и иногда застревают на отмелях после отлива.

Ранее на западное побережье Южного Острова Новой Зеландии выбросило тело карликового синего кита. Его длина составила 21,7 метра, а вес – около 20 тонн. Предположительно, он погиб недавно, однако не удалось восстановить точную причину гибели. Для дальнейших исследований специалисты взяли образцы тканей.

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