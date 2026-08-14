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14 августа, 07:28

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Ring Magazine: непобежденный пуэрториканский боксер Колон умер в 33 года

Непобежденный пуэрториканский боксер Колон умер в 33 года

Фото: AP Photo/Mary Altaffer (Причард Колон слева)

Бывший пуэрториканский боксер-профессионал Причард Колон скончался в возрасте 33 лет. Об этом сообщил журнал Ring Magazine.

В октябре 2015 года он вышел на ринг против американца Террела Уильямса. Во время поединка соперник несколько раз ударил его в затылок, что запрещено правилами.

Состояние Колона резко ухудшилось уже после боя. В раздевалке боксер потерял сознание, после чего его доставили в больницу и прооперировали из-за субдуральной гематомы. В коме он провел 221 день.

После этого Колон не смог вернуться к самостоятельной жизни. Он передвигался в инвалидном кресле, не мог ходить и говорить и находился в вегетативном состоянии. При этом боксер сохранял возможность ограниченного общения с помощью специального компьютера и жестов.

До боя с Уильямсом Колон одержал 16 побед в 16 поединках.

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