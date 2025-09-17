Умер двукратный чемпион Европы по боксу Виктор Агеев

Фото: ТАСС/Крутов Алексей

Двукратный чемпион Европы в составе советской сборной по боксу Виктор Агеев умер на 85-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации бокса России.

В организации смерть боксера назвали большой утратой. Причина случившегося не уточняется.

"Все, кто был знаком с Виктором Петровичем, неизменно отзывались о нем с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами", – говорится в публикации.

Агеев родился 7 июля 1941 года в Москве. Боксом он начал заниматься в 13 лет под руководством тренера Владимира Конькова. Через четыре года он выработал необычную манеру боя, одним из элементов которой была открытая стойка с опущенными руками.

Боксер побеждал на чемпионатах Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 килограмма. После завершения карьеры начал работать тренером. Его воспитанниками были олимпийские призеры Василий Соломин и Виктор Рыбаков, чемпионы Европы Валерий Лимасов и Петр Галкин.

В 1992 году Агеева избрали президентом российской Федерации профессионального бокса, а в 2002-м он получил орден Почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта.